電子股軟腳 台股翻黑跌35點收15820點 創牛年來收盤新低

美股上周五回穩，台股今 (8) 日一度大漲逾 200 點，站回萬六關卡，但買盤追價力道有限，隨著獲利了結賣壓出籠，台積電、聯發科等電子權值股普遍翻黑，儘管傳產、金融奮力撐盤，終場指數仍下跌 35.12 點，收在 15820.11 點，創金牛年開紅盤以來新低，成交值僅 2813.13 億元。

台積電 ADR 上周五強彈 4.51%，收 120.8 美元，不過，台積電現貨今日開高走低，早盤一度漲至 610 元，但盤中賣壓出籠後，隨即翻黑下跌，並失守 600 元關卡，收 598 元，創今年 1 月底以來的新低。

其他電子權值股普遍上沖下洗，聯發科終場下跌 1.8%，收 867 元；聯電下挫逾 2%，收 46.1 元；鴻海、台達電、國巨、瑞昱、矽力 - KY 等電子族群也都成為空方狙擊的目標；不過，股王大立光相對有撐，終場仍上漲近 2%，收 3425 元。

傳產股今日奮力撐盤，其中，受到國際油價飆漲影響，五大泛用樹脂輪番漲價，台聚集團股在大方配息的利多加持下，今獲得買盤青睞，台達化、亞聚強勢亮燈漲停，台聚、華夏也勁揚逾半根漲停板。

沙烏地阿拉伯主要的石油設施遭到無人機襲擊，讓原本已因 OPEC+ 決定不增產而上漲的油價，又進一步走高，市場看好台塑化營運可望受惠，今日股價強漲 3.5%，站穩百元之上。

此外，由於布蘭特原油期貨價飆破 70 美元大關，亞洲盤一度衝破 71 美元，帶動國內二檔追蹤原油的 ETF 成為交易大熱門，正向 2 倍槓桿的期街口布蘭特油正 2 勁揚逾 11%，期元大 S&P 石油也有 5% 以上的漲幅。