聯電2月營收149.48億元 3月可望衝破160億元再創高

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (8) 日公告 2 月營收 149.48 億元，由於工作天數減少，營收月減 3.75%，年增 9.86%；前 2 月累計營收 304.77 億元，年增 10.04%。據聯電財測推算，法人估第一季營收將季增 4-5%，續創新高，3 月營收可望衝破 160 億元大關，有機會上看 170 億元，再寫新猷。

聯電第一季晶圓出貨量估季增 2%，在 28 奈米製程貢獻提升，加上 12 吋部分製程轉換帶動下，產品組合有利，平均銷售價格 (ASP) 成長 2-3%，產能利用率 100%，較去年第四季的 99% 進一步提升。

不過，由於匯率不利因素仍存在，聯電估超過半數的營收季成長將受新台幣升值侵蝕，估毛利率約 24-26%。

展望今年，聯電共同總經理王石表示，晶圓代工價格仍有上漲空間，估今年 ASP 將成長 4-6%；對今年晶圓需求展望樂觀看待，主要動能來自智慧型手機、遠距應用及車用電子等，將帶動產能利用率維持高檔。

聯電今年資本支出大增 5 成至 15 億美元，將大幅擴增 28 奈米產能，外資普遍看好，聯電將持續受惠需求暢旺及漲價效益，獲利能力將持續提升，目標價相繼調升至超過 60 元，甚至有外資認為聯電最美好時光還未到來，目標價一口氣調升至 75 元，為目前外資圈最高價。