農曆春節因素影響 光寶科2月營收104億元 月減26%

光寶科 (2301-TW) 今 (8) 日公告 2 月營收 104.02 億元，受到農曆春節假期影響，工作天數減少，營收月減 26%，年增 20%；前 2 月累計營收 244.79 億元，年增 22.5%。光寶科預估，第一季營收將大幅優於去年同期。

展望第一季，光寶科表示，雲端運算、5G、AIoT、光電元件、汽車電子、筆電及遊戲機與電競類等市場需求持續提升，加上新品加入，且客戶憂心缺料問題超前部署，估營收將大幅優於去年同期，產品組合有利下，雙率將較上季成長。

光寶科 2 月光電部門占整體營收 24%；受惠 LED 元件不可見光、5G、AIoT、工控應用，與民生醫療、消毒與淨化 UV LED 等需求提升，加上 LED 車用照明產品出貨增加，部門營收較去年同期成長近 4 成。

資訊及消費性電子部門營收占比達 50%；筆記型電腦及遊戲類電源產品需求成長，及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市占率提升，帶動營收較去年同期成長。

雲端及物聯網部門營收占整體 26%；雲端運算、網通設備電源管理系統、AI 智慧居家設備電源產品及伺服器機殼出貨持續成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收年增逾 3 成。