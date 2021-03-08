聯詠2月營收87.15億元續創高 前2月已接近去年首季

聯詠 (3034-TW) 今 (8) 日公布 2 月營收 87.15 億元，月增 7.3%，年增 59.61%，累計前 2 月營收 168.37 億元，年增 51.97%；受惠全產品線需求暢旺、漲價效應，聯詠 2 月無懼春節工作天數減少的影響，營收續創高，累計前 2 月接近去年首季 168.91 億元的水準。

儘管各國疫苗陸續施打，但疫情持續延燒，居家工作等遠距互動已成為常態，刺激面板需求上半年續旺，聯詠 SOC、驅動晶片所有產品第一季皆持續成長，動能也將延續至第二季。

聯詠預估，以新台幣兌美元匯率 28 元計算，營收估達 252-260 億元，季增 12-15%，毛利率 38-41%，營益率 22-25%，除了營收創新高，雙率也較上季的新高紀錄再成長，顯現漲價效應、產品組合的優化力道遠優於市場預期。

依據聯詠財測推估，聯詠 3 月營收可望站穩 80 億元大關，甚至有機會向上挑戰 90 億元，挑戰連三月改寫新紀錄。

展望全年，外資看好，由於整體供應鏈緊張態勢短期難以紓解，加上聯詠訂單持續暢旺、市占率擴張，銷售價格、出貨量可望呈現雙成長，今年營收將挑戰千億元大關，每股純益估達 32 元，目標價最高上看千元。