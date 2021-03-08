玉晶光2月營收6.18億元創22個月來新低 前2月年增4.24%

2 月工作天數因春節假期大幅減少，蘋果光學元件供應鏈玉晶光 (3406-TW) 今 (8) 日公布 2 月營收為 6.18 億元，為 22 個月來新低，月減 45.23%，年減 10.9%，累計前 2 月營收 17.46 億元，年增 4.24%，玉晶光主管指出，第一季是市場淡季，需求估較上季下滑。

玉晶光持續在大陸福建廈門投資，包括 2020 年及 2021 年合計投資 55.62 億元，擴充並改善廈門廠設備及產能，今年總產能估將增加 20-25%，目前新產品在客戶端的認證進度一切正常。

玉晶光持續看好高階手機鏡頭感測元件加大、變焦鏡頭、多鏡頭設計等趨勢，有助營運成長。

玉晶光 2020 全年營收為 158.95 億元，創新高，年增 31.95%，2020 年前三季稅後純益 20.57 億元，年增 35%，每股純益達 18.47 元。

大立光 2 月營收 32.13 億元，創 24 個月來新低，月減 30.27%，年減 12.44%，表現持續低迷，前 2 月營收 78.18 億元，年增 0.61%；大立光營收減少，不過受客戶委託開發新鏡頭數量，仍維持去年同期水準，包括高階機種，只待確認納入設計。

大立光 2 月營收下滑，估 3 月工作天數恢復正常，營收將較 2 月回升，外資最新預估，大立光 3 月營收將上升到 40 億元的水準。