金管會提醒投保女性專屬保險 搞懂八大重點免爭議

今 (8) 日是一年一度國際婦女節，金管會提醒，婦女在忙碌於家庭及職場之餘，別忘了定期檢視自身保險保障缺口，尤其投保專屬女性的保險商品時，應確實了解保障內容等八大重點，以免衍生爭議。

金管會表示，婦女們除了可以投保一般人壽、傷害、健康或年金保險外，亦可適時投保專屬女性的保險商品，給自己更完善的照顧。

目前市場上推出相關的婦女保險商品與一般的醫療保險不同之處，在於該類商品保障範圍涵蓋女性特有或常見的疾病，例如：紅斑性狼瘡、乳房重建手術、懷孕期間特定的併發症、特定婦科手術、類風濕性關節炎等，各家公司設計的保險商品內容不同，女性朋友可視自身需求選擇投保。

由於專屬女性的保險商品內容多元，金管會提醒，消費者投保前除應確實了解八大重點，分別為：一、保障內容；二、給付條件；三、疾病定義；四、投保年齡限制；五、除外責任的範圍；六、等待期間的天數；七、依據保險特性，瞭解有無家族病史；八、能否負擔保費等。

金管會表示，這些重點在保單條款中都有明確的約定，提醒消費者於投保前可向保險公司索取保單條款樣張，充分了解欲投保的保險商品內容後，慎選最適合自己的保險商品，並在投保前確實了解保障內容與給付條件、除外責任的範圍、等待期間的天數等，以避免日後衍生爭議。