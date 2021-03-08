華爾街抄底王開金口看多美股 債市拋售潮接近尾聲

知名對沖基金阿帕盧薩資產管理公司 (Appaloosa Management) 創辦人、美股傳奇投資人 David Tepper 週一 (8 日) 表示，他看多美股、美債拋售潮很可能已經接近尾聲。

被稱為華爾街抄底王的 David Tepper 表示，現在很難看空股票，主要的市場風險已經移除，在未來幾個月內美國公債殖利率走勢應該會更加平穩，投資人現在買進股票會更安全。

過去數週由於通膨預期走升，市場也預期美國政府將推出更多刺激政策，帶動美國公債殖利率急速上升，這為風險性資產帶來壓力。美國 10 年期公債殖利率從 1 月底的 1.09% 攀升至週一的 1.60% 以上。

美國公債殖利率快速上漲對科技股造成的打擊更為嚴重，因為這些科技企業依靠著輕鬆的低利貸款為營運的高成長推了一把。此外，美國 10 年期公債殖利率走勢過陡峭已讓投資人感到不安，這也讓高估值的股票出現修正。

摩根士丹利美國首席公平策略師 Mike Wilson 指稱美國公債殖利率處在這個價位，使得美股估值一直處於緊張的狀態，尤其是對於那些高估值個股更是如此。

Tepper 認為，多年來一直是美國公債淨賣家的日本，應該會在美債殖利率飆升後再次開始購買美國公債，而這潛在的購買力可能有助於穩定債券市場。

Tepper 還提到短期內看漲股票的催化劑是美國參議院剛剛批准 1.9 兆的紓困案。他相信眾議院預計將在本週稍後也會通過參院版本。預估美國總統拜登將 在 3 月 14 日額外聯邦失業補助到期前將這紓困案簽署並為法律。

他還表示，在科技股近期大幅回檔修正後，像亞馬遜 (AMZN-US) 這樣的龍頭股開始變得有吸引力。在過去的一個月中，這家電商巨頭的股價下跌 9.7%，同期蘋果的股價則下挫逾 11%。