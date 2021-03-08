康友-KY中國子公司六安華源負債11億元 面臨破產清算

康友 - KY(6452-TW) 今 (8) 日發布重大記者會，旗下子公司六安華源製藥負債總額達 11 億元，因此將進入破產清算程序，法院指定安徽英銳律師事務所為公司管理人，後續能否重回接管，目前正由中國律師研擬中。

康友表示，今日下午 4 點接獲法院通知，六安華源製藥進入破產清算，並由安徽英銳律師事務所為六安華源製藥管理人，六安華源債權人應自公告日起 90 天內，向安徽英銳律師事務所申報債權。

康友指出，六安華源製藥負債總額約 11 億元，進入破產清算程序，不過仍有 90 天公告期，母公司康友能否進行接管，正由中國律師研擬中。

康友強調，去年公司派員到香港秘書公司變更登記辦理時，就遭到對方阻撓，今年農曆年前，公司人員被公安以詐欺名義居留 24 小時，因此即便子公司進入清算，但公司仍可參與共同求償，並拿到完整報表，以利後續訴訟程序。

六安華源新、舊廠房合計約 1 萬多坪，主要聚焦在大輸液、原料藥等，後續查出前董事長黃文烈將公司機器設備被贛州銀行廈門分行抵押，估計共 504 項機器設備遭到抵押，金額約人民幣 2.4 億元 (約新台幣 10 億元)。