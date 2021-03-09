特斯拉自歷史高點下跌三分之一 市值蒸發近3000億美元

特斯拉 (TSLA-US) 週一跌幅為 5.84%，較 1 月 26 日峰值下跌 36%，市值蒸發近 3000 億美元。

週一 (8 日) 電動汽車龍頭特斯拉下跌 5.84% 至每股 563.00 美元，連續五個交易日下滑。同業蔚來 (NIO-US) 週一下跌 7.75%、小鵬汽車 (XPEV-US) 下跌 4.03%、理想汽車 (LI-US) 下跌 5.03%。ARKInnovation ETF 下跌了 6%。以科技股為主的那斯達克指數在過去三週跌幅超過 8%。

特斯拉 2 月 8 日宣布購買價值 15 億美元的比特幣以來，其股價一直在穩步下跌，近一年中股價歷經第三次大幅修正。

Roth Capital Partners 分析師 Craig Irwin 表示，投資人超級積極地買入這檔股票，特斯拉價格從 40 美元暴漲至 900 美元，意味著該股通常也會以同樣快的速度回落。

Craig Irwin 認為，(股價) 200 美元顯然有些誇張，900 美元也太誇張了。特斯拉回檔可能比其他科技股持續的時間更長。

特斯拉近月股票飆升主因是將快速且有利可圖地擴大汽車產量的預期。特斯拉首席執行長馬斯克上週六推文稱，特斯拉計劃在第二季推出電動卡車 Cybertruck 取貨情況可能會有所更新。

週一特斯拉傳出計畫在德州秘密建造巨型電池廠，拓展美國能源市場。目標是將動力電池成本降到 3000 元，價格比美國汽油成本還低。

車用晶片荒野火已蔓延通用、福特、福斯、Nissan 與本田汽車等全球車廠，特斯拉也捲入晶片缺貨風暴。

特斯拉執行長馬斯克上月底推文表示，加州超級工廠因為「零組件不足」已暫時關閉兩天，外界認為就是車用晶片不足的問題導致。