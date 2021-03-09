〈能源盤後〉沙烏地石油設施遇襲買盤消退 原油4日來首次收低

週一 (8 日) 交易，原油期貨價格回落，為 4 個交易日來首次收低。先前沙烏地阿拉伯石油設施遇襲，令 Brent 原油價格飆破每桶 70 美元，為去年初以來首次。

在沙烏地阿拉伯石油和軍事設施遭襲擊後，週日沙烏地阿拉伯領導的聯盟週日派出戰機在葉門反叛軍佔領的首都 San’a 投放炸彈。該聯盟認為伊朗支持的 Houthi 反叛軍進行攻擊，並譴責美國拜登政府將他們移除美國恐怖份子名單的決議。

然而，S&P Global Platts 週日報導，沙烏地阿拉伯稱其最大石油出口樞紐 (即位於波斯灣的 Ras Tanura)，在遭到無人機攻擊後並無損害。

BDSwiss 投資研究主管 Marshall Gittler 表示，「生產工作似乎沒有遭影響，但市場信心似乎更加擔憂攻擊的頻率而非嚴重性。」

4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.04 美元或 1.6%，收每桶 65.05 美元。前一日觸及 68 美元關卡。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.12 美元或 1.6%，收每桶 68.24 美元。週日曾觸及每桶 71.38 美元的高點，也是自 2020 年 1 月起首次突破 70 美元關卡。

今年迄今 WTI、Brent 原油期貨價格均漲逾 30%，上週更因 OPEC 意外維持產量限制至 4 月底而大漲 7% 以上。

新航財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，石油價格近期漲勢看俏，但在週五前「有點短期被超買了」。他補充，近期美元開始回彈，也導致大宗商品普遍價格回跌。

與此同時，儘管沙烏地阿拉伯石油設施遭襲擊，原油價格依然下跌，意味著投資者未對供應中斷做出反應。 「這可能是由於市場供應充足，上週決定維持減產配額的 OPEC + 也有能力輕鬆回填所有供應中斷。」

德國商銀大宗商品研究主管 Eugen Weinberg 表示，由於 Brent 原油先前就已經反應了 OPEC 意外決議，令週五價格漲至每桶 70 美元，所以就算傳出沙烏地阿拉伯遭襲的消息，價格依舊回落。

OPEC 現階段似乎聚焦控制價格，並希望在秋季前完全消化任何過剩庫存，為伊朗和美國解決紛爭後，伊朗石油出口可能返回市場做足準備。

但 Weinberg 警告，OPEC 和沙烏地阿拉伯都沒有納入考量美國頁岩油廠商產量增加的可能性，德國商銀認為，未來產量將因現行的高價格誘人而大大增加，因此他對油價中長期能否保持此高位而持懷疑態度。該分析團隊近日將 2021 年底 Brent 原油期貨估價調高 10 美元，達每桶 60 美元，而第二季估價在 65 美元。

S&P Global Platts 週一發布的調查顯示，OPEC 13 個成員國二月份產量在 2486 萬桶 / 日，較一月份下降 84 萬桶 / 日。與此同時，OPEC 外 9 個夥伴同期產量 1297 萬桶 / 日，較一月份增加 6 萬桶 / 日。

整體而言，沙烏地阿拉伯上個月信守承諾，擴大減產 100 萬桶 / 日，令 OPEC 與 OPEC + 的整體產量下降到 4 個月低點。

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