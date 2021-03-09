女股神無懼類股輪動：牛市正在增強 有利ARK基金長期績效

美債殖利率陡升重創高成長科技股，拖累華爾街「女股神」、ARK 投資公司執行長伍德 (Cathie Wood) 操盤基金績效，她周一捍衛自己的投資策略，表示近期價值股和景氣循環類股交棒上漲，將增強市場多頭氣勢，進而推升操盤基金的長期績效。

伍德操盤的旗艦基金 ARK 創新 ETF(ARKK) 今年來下挫 11%，呼應那斯達克回檔修正的走勢。儘管如此，她周一 (8 日) 接受 CNBC 採訪時說：「市場正在擴大到價值股和景氣循環股，牛市正在增強，長期而言對我們有益。」

伍德表示，利率快速上揚「讓很多投資人動搖」，促使資金轉進價值股，是近期 ARK 績效遇挫的部分原因；此外，該基金投資的基因序列股 Invitae 公司 (NVTA-US) 股價最近挫跌，也拖累表現。

ARKK 基金 10% 股由特斯拉 (TSLA-US) 組成，該公司股價周一重挫 5.8%，今年來跌逾 20%。ARKK 周一也挫跌 5.8%；若從自 2 月 12 日高點算起，迄今回跌 29.6%，和去年將近 150% 的傲人績效形成鮮明對比。

伍德說，前總統川普 2016 年當選時、承諾推動減稅時，ARK 基金也曾遭遇類似的拉回，當時採取消極的策略。

不過她透露最近趁著科技股修正逢低買進若干個股，大舉敲進特斯拉、遠距醫療科技公司 Teladoc(TDOC-US) 、視訊軟體 Zoom(ZM-US)、大數據公司 Palantir(PTLR-US)，也買入一些 Square(SQ-US)、Roku(ROKU-US)、Zillow(Z-US)、Shopify(SHOP-US) 股票。