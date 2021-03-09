東奧開放國外觀眾與否 國際奧委會：3月底前決定

國際奧林匹克委員會 (IOC) 於 8 日 (週一) 表示，有關 2021 年夏天預定在日本東京舉辦的奧運和帕奧賽事，是否接受來自國外的觀眾進場觀賽，奧委會擬於 3 月底前決定，與東奧組委會會長橋本聖子的想法一致。

根據《日本經濟新聞》報導，國際奧委會於 8 日召開理事會，會後國際奧委會發言人亞當斯 (Mark Adams) 在視訊記者會上表示：「至少在接受國外觀眾的問題方面，應該會在 3 月底前作出決定。除此之外的事項，在現階段還無法奉告。」他也透露，理事會並未在會議當中詳細討論。

有關國外觀眾的定義，亞當斯說：「雖然原則是要讓東奧賽事有奧運比賽的樣子，不過詳細內容現階段還無可奉告。」

國際奧委會主席巴赫 (Thomas Bach) 2 月 24 日表示，有關東奧是否允許來自國外的觀眾入場觀賽，必須在 4 月或 5 月初時決定；而當時東奧組委會會長橋本聖子也表達類似想法，她希望在 3 月 25 日展開聖火傳遞活動之前，能夠就是否接受國外觀眾到日本觀賽的相關事宜拍板定案。

東京奧運原本應該在 2020 年的 7 月舉辦，受到疫情影響而延後一年，預定在 2021 年 7 月 23 日開幕。