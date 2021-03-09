日本1月消費支出年減6.1% 緊急狀態影響大

日本總務省 9 日 (週二) 發布 2021 年 1 月份家計調查結果，兩人以上家庭的消費支出報 26 萬 7760 日圓，不包含物價變動影響的實質消費支出年減 6.1%，下滑幅度較前月 的年減 0.6% 擴大。

由於日本新冠肺炎 (COVID-19) 疫情再度擴大，造成部分行政區域 1 月再度進入緊急狀態，服務性質的消費也因而大幅滑落。

日本 1 月經季節調整後的消費支出較前個月份減少 7.3%，是兩個月來再度減少。

日本 2021 年 1 月的家庭支出，較疫情發生前的 2020 年 1 月減少近 2 萬日圓。日本消費在去年秋天出現復甦跡象，然而就在快要回到原本水準之前再度滑落。

日本人在外出自肅的社會氛圍下，飲酒消費支出較去年同期減少 90.8%、套裝旅遊行程支出也減少 90.5% ，拉低了整體表現。即使如此，日本總務省表示「有相當多的品項，並沒有出現如同第一次進入緊急狀態時的大幅下滑。」

另一方面，拜宅經濟之賜，調酒類飲品的消費支出增加 31.6%、冷凍食品增加 27.8% ，這類與家庭內飲食有關的品項消費都增加。加溼器、空氣清淨機等「其他冷暖房用器具」更大增 96.6%，口罩、紗布等保健用途的消耗品也增加 27.8%。