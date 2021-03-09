耶魯教授羅奇：華爾街高估消費需求反彈 V型復甦料後續無力

耶魯大學教授羅奇 (Stephen Roach) 周一 (8 日) 表示，華爾街期待疫苗施打和財政刺激將釋放被壓抑已久的消費者需求，但他們可能高估了這股動能，理由是疫情對美國經濟造成長期傷害，V 型復甦動能將在今年稍後減弱，需求也會像橡皮筋一樣彈開後迅速拉回。

羅奇接受 CNBC 採訪時說，消費者需求反彈可能接近觸頂：「考量到大規模疫苗接種和大手筆的財政刺激，可以感受到民眾長期被壓抑的需求獲得立即滿足，但我從數據來看，大部分的 (需求) 成長可能已經發生。」

羅奇從 GDP 數據中的消費者耐久財占比而做出這個結論。他說，消費者耐久財水準已經回升到 13、14 年不曾見過的水準，被壓抑需求大部分已經發生，而且似乎是借力於今年下半年或 2022 年初潛在的的成長。

在羅奇看來，更多民眾接種疫苗，不代表就會把花在家具和汽車上的開銷轉移到餐廳和電影院，這些需要面對面接觸的經濟活動，無論是就業還是需求都還大幅落後；即使有疫苗，這些產業依然因為長期傷疤而受苦，至少會持續好幾季。

羅奇說，當被壓抑的需求開始瓦解，預期通膨升溫的恐慌就會快速消退，「供需落差將阻止通膨大幅攀升」，如此一來，美國 10 年期公債殖利率也會回落。

2003 年 SARS 期間擔任摩根士丹利亞洲公司董事長的羅奇認為，全球經濟不均、以及供應鏈和科技革命，將抑制物價進一步的漲幅。

羅奇也對拜登政府的刺激計畫抱持懷疑態度，認為這只是一項暫時性措施，無法支持所得持續成長，「要保持 V 型復甦將會相當困難。」