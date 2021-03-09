〈台股盤中〉台積電重挫壓盤 電子股人氣渙散回測季線

受到美國費城半導體指數大跌逾 5.4%，台股今日走勢也疲弱，其中台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 股價下跌，加速賣壓出籠，證券分析師黃漢成表示，這波台股拉回整理跌幅可能較深，估將回測季線 15267 點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀則強調，昨日台股表現是追價意願不足，今天則是賣壓出籠，台股已跌破月線，呈現弱勢整理，市場追價力道不足，若有回升契機，重要觀察指標在外資是否對台股轉為買超，以及台股能否站回月線。

台股今日早盤開在 15715.07 點，最低 15657.92 點，最高 15864.26 點，預估市場成交值放大為 33.3 億元。

晶圓雙雄股價率先走弱，台積電、聯電重挫，其他權值股大立光 (3008-TW) 盤中上漲逾 1.5%，鴻海 (2317-TW) 則在平盤附近震盪整理。金融股盤中則上漲 1.9%，成為撐盤要角；電子股則下跌 1.29%。

證券分析師黃漢成指出，台股本波拉回整理，可能回測季線 15267 點支撐，而金融股上揚的重要原因在於利差擴大，隨著各上市櫃公司陸續發布財報及股利，投資人可留意高殖利率個股。