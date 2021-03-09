房地合一稅、囤房稅修法 蘇揆：正盤點作為要拿出有效辦法

在野黨紛紛提出房地合一稅、囤房稅 (房屋稅條例) 修法，行政部門 8 日與民進黨籍立院黨團針對內容展開討論，行政院長蘇貞昌今 (9) 日上午赴立院報告與備詢前鬆口，政府過去對於炒紅單或囤房賺取暴利不以為然，現在相關部會、地方政府正在盤點作為，要拿出有效的辦法。

立法院新會期明 (10) 日起委員會開始審查，據悉，財政部、內政部昨日接受民進黨團的邀請，與立委們討論房地合一稅、囤房稅相關修法內容，但提案本周四是否排入行政院會討論，期程仍未確定。

對於媒體問及打炒房是否有具體作為？蘇揆表示，政府過去對於炒紅單或囤房賺取暴利，都不以為然，現在要如何解決問題、避免顧此失彼，相關部會正從各方面研議，包括地方政府作為等，進行通盤考量，要拿出有效的檢討辦法。

財政部日前表示，囤房稅與房地合一稅要一起檢討，無優先順序，也沒有修法時間表。不過，有多個修正草案版本已傳出，從囤房稅來看，財政部研擬，全國單一自住調降稅率維持現行規定，但擁有戶數 1-2 戶稅率 2%、3-5 戶 3%，而 6 戶以上則為 4%。至於房地合一稅，財部擬將現行 45%、35%「短期持有」課以重稅的範圍，擬調整為持有「二年內」及「二至五年」，修正草案待財政部正式公告。

對於房地合一稅、囤房稅相關修法，行政部門過去始終不願意透露，但在野黨團、立委也都陸續提案，國民黨立委曾銘宗本會期續任財委會召委，他主張房地合一稅修正，持有 2 年內出售稅率 45%、2-4 年內 35%；囤房稅部分，則將非自用住宅稅率上限從 3.6% 提高至 5%、持有 4 戶以上稅率不低於 5%。

在囤房稅方面，時代力量主張，全國單一自住稅率調降為 1%，第 2 至 9 戶稅率遞增，10 戶以上 6-10%；「非住非營非用」稅率調高至 5-8%。民眾黨版本則取消自住 3 戶優惠，不區分自住或非自住，改採家戶持有全國戶數採累進稅率課徵囤房稅，稅率依持有戶數最高至 4.8%。