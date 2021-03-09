GIS-KY首季營收可望年增近1成 Q2動能增溫

觸控模組廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 展望未來，亞系外資、美系外資均看好業成在筆電、平板需求強勁下，首季營收仍將年增約 1 成，第 2 季起也可望受惠蘋果 (APPL-US) 新款平板、筆電上市，出貨動能再增溫，均維持買進評等，目標價最高喊上 168 元。

亞系外資指出，業成本來就是蘋果 MacBook、iPad 重要供應鏈之一，隨著蘋果今年將推出新款搭載 miniLED 的 iPad 產品，業成可望進一步取得相關背光模組業務訂單，加上採用 miniLED 的產品售價提升，將有助業成獲利提升，維持買進評等，目標價維持 168 元。

另一家亞系外資、美系外資則同樣認為業成第 1 季仍受季節性因素影響，估首季營收將季減約 34-35%，達約 247-249 億元，但可望年增近 1 成，優於去年同期，同樣維持買進評等，目標價分別給予 137 元、145 元。

業成 2 月營收 63.93 億元，月減 21.14%、年增 9.75%，累計今年前 2 月營收達 145 億元，年增 10.53%。

外資表示，業成今年筆電、平板度能仍強，且在蘋果訂單份額可望進一步提升，加上近期有積極擴產計畫，今年營運不看淡，業成昨也宣布，因應筆電產品需求，核准成都子公司資本預算 34.04 億元，將用於擴建筆電產能需求、強化產線自動化，配合客戶量產計畫，相關新產能可望在今年下半年開出。