〈台股盤後〉台積電大單敲進 傳產金融奮力撐盤 拉尾盤站穩15800點

美股四大指數周一漲跌互見，台積電 ADR 同步下跌，台股今 (9) 日持續在電子權值股疲弱下，指數一度大跌逾 160 點，水泥雙雄等傳產族群、金融族群奮力撐盤，指數收斂至平盤，最後拉尾盤，終場小漲 32.98 點或 0.2%，收在 15853.09 點，成交量 3222 億元。

觀察電子權值股表現，晶圓雙雄持續走弱，台積電開低震盪，儘管尾盤獲大單敲進，終場跌勢收斂，小跌 0.5%，收在 595 元；聯電一度探至 44.9 元，尾盤數度翻紅，終場上漲 0.54%，台達電、日月光投控、矽力 - KY、瑞昱等表現軍疲弱；反觀股王大立光吹起反攻號角，開低走高，大漲百點或 2.9%，收在 3525 元，重回短均；鴻海盤中黑翻紅，扮演撐盤要角，也有 1.32% 漲幅。

盤面上仍以傳產族群受資金青睞，水泥雙雄開高震盪，台泥、亞泥都有逾 1% 漲幅，國統漲幅逾 3%，嘉泥、力泰、幸福、潤泰新等均有逾 1% 漲幅。

台塑四寶中，僅台塑化收黑，下跌 0.48%，台塑表現最強勢，收漲約 1.5%、台化、南亞站穩盤上。金融股也助攻撐盤，成資金避風港，指標股國泰金、富邦金大漲超過 3%，中信金、玉山金、台中銀、兆豐金等也有逾 2% 漲幅。

被動元件雙雄國巨與華新科，受惠被動元件終端需求強勁，單月與前 2 月營收同步改寫同期新高，不過股價仍難敵賣壓，國巨下跌近 3%、華新科終場收漲 0.62%。

各地疫苗陸續施打，政府研議旅遊泡泡等政策方向，為觀光業帶來復甦曙光，雄獅、鳳凰股價亮燈漲停慶賀，新天地、華園也有逾半根停板，王品、晶華、夏都、國賓、雲品等表現也不俗。

法人表示，美國參議院通過 1.9 兆美元紓困案，激勵美股道瓊指數走揚，不過以科技股為首的那斯達克、費半持續拉回整理，也拖累台股走勢，短線仍呈現高檔震盪整理，並以非電子族群及個股表現為主，待美科技股轉強後，有望再帶動台股向上攻。