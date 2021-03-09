台股翻紅守住15800點 外資連4賣 三大法人賣超20.68億元

美股道瓊、那斯達克指數周一收盤兩樣情，台積電 ADR 續崩跌，拖累台股今 (9) 日走勢震盪，一度跌逾 160 點，不過，隨著電子權值股逐漸回穩，金融、傳產族群強力撐盤，終場前湧入大量低接買盤，指數強拉尾盤、翻紅小漲 32 點，收 15853 點，外資已連 4 賣，三大法人合計賣超 20.68 億元。

加權指數今日成交值略增至 3221.96 億元。觀察籌碼面，外資前三個交易日累計已大砍 955 億元，今日再賣超 31.04 億元，為連四賣；投信持續外資對作，加碼買超 12.38 億元；自營商則賣超 2.04 億元。三大法人合計賣超 20.68 億元。

美國科技股周一持續遭拋售，台積電與聯電美國存託憑證 (ADR) 分別重挫 5.69%、6.74%。台積電現貨今日震盪走跌，最低來到 585 元，終場跌幅收斂至 0.5%，收 595 元；聯電則呈多空拉鋸，最低跌至 44.9 元，終場前買盤回籠下，收盤翻紅小漲 0.54%，收 46.35 元。

主要電子權值股聯發科、鴻海盤中均獲得買盤青睞，連袂翻紅、漲逾 1%；大立光持續彈升，站回 3500 元之上，漲幅近 3%；不過，台達電、日月光投控、國巨、瑞昱、矽力 - KY 等仍舊賣壓沉重。資金轉進金融、傳產族群，國泰金、富邦金勁揚超過 3%，造紙、紡織、塑化、航運等傳產股均表現不俗。

台灣與帛琉可望推動旅遊泡泡，加上首批疫苗近期可望開放施打，觀光股今日上演慶祝行情，包括鳳凰、雄獅、山富、五福、易飛網、燦星旅均亮燈漲停，航空雙雄華航、長榮航漲幅都達 4% 以上。