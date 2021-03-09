〈陸港盤後〉A股投資信心不足 上證下跌2%；港股力守紅盤 恆指上漲0.8%

周二 (9 日)A 股三大指數開低震盪走低，盤中一度有消息傳出中國政府為穩定股市出資護盤，避免股市在兩會期間出現大波動，而在鋼鐵類股上漲的刺激下，上證由黑翻紅。

不過午盤後投資人信心不足，賣壓仍然沈重，白酒與保險類股開始翻黑後指數加速下跌，科技類股依然是重災區。

港股今日則是走勢震盪，早盤受到道瓊上漲的激勵下，港股開高。之後在傳出中國國家隊護盤的利多帶動下，恆指一度大漲 500 點，而科技指數也一度由黑翻紅。

但 A 股午盤後走勢疲弱，拖累港股出現回檔，不過恆指仍力守在紅盤之上。主要個股中，阿里巴巴 (9988-HK) 上漲逾 1%；騰訊 (700-HK) 上揚 0.2%；小米 (1810-HK) 下挫 1%；美團 (3690-HK) 下跌 2%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證下跌 1.82%，報 3359.29 點；深證下挫 2.8%，報 13475.72 點；創業板指大跌 3.5%，報 2633.45 點。今日滬深兩市合計成交 9867 億人民幣，與前一個交易日相當。

恆生指數則上漲 0.81%，報 28773.23 點、恆生科技指數則下滑 0.23%，報 8063.12 點。

北向資金進出方面，周二北向資金買超人民幣 24.32 億元，其中滬股通買超人民幣 15.85 億元，深股通買超人民幣 8.47 億元。

法人觀點

中資法人指出這波 A 股的回檔，先是反映美國公債殖利率上揚的利空，慢慢轉變成美國公債殖利率走揚，中美利差縮小，美元反彈上揚，外資開始減碼 A 股回流美元資產的走向，這一系列的連鎖反映屬於貨幣政策變化的預期。

不過對於 A 股後市仍不悲觀，A 股有機會先蹲後跳。但以資金面考量今年全面普漲的機會不高，題材性族群會受到青睞，很可能資金將流向中小型股，而指數大漲機會也將降低。

中金公司認為，雖然仍不排除港股未來還會出現波動，但考量到港股良好的市場流動性和中國強勁的經濟基本面，仍然看好港股市場發展。建議投資人在新舊經濟類股均衡配置，例如可以加碼原物料等週期性類股。

此外，受惠出口需求的標的及消費升級概念的類股群，如汽車和零組件、首飾、美妝、家具和家用電器等。