傳中國3大電動車商將回港第二上市 最快今年中啟動

據《路透》引述知情人士消息，在美上市造車新勢力三強蔚來汽車 (NIO-US)、小鵬汽車 (XPEV-US) 和理想汽車 (LI-US)，均計畫今年回香港上市，預計共可能籌集約 50 億美元。

對此，理想汽車、小鵬汽車和蔚來汽車，均不願就市場傳聞發表評論。

消息人士說，3 家公司的目標，是擴大股本後將至少 5% 在香港重新發行。若依 3 家公司當前的市值計算，相當於合計 50 億美元的募資金額。

截至 3 月 8 日美股收盤，蔚來汽車股價報收於 35.21 美元，較今年 2 月初的股價高點跌約 43.97%；小鵬汽車股價收於 26.92 美元，較去年 11 月底高點跌 62.7%；理想汽車股價收 21.33 美元，較去年 11 月底高點跌 51.49%。

消息人士透露，3 家公司回港上市最早可能在年中啟動，以迎合亞洲投資者不斷增長的投資需求。

一些汽車高管表示，今年對電動車生產商而言，是搶占市場的關鍵年，回港上市可以籌集更多資金，抗衡特斯拉在中國的發展。

去年全年，蔚來汽車共交付汽車 43728 輛，小鵬汽車交付 27041 輛，理想汽車交付 32624 輛。三家交付數量的總和，仍低於特斯拉在中國市場交付的 147445 輛。

業界預計，中國新能源車的銷量，今年有望成長 40%，至 180 萬輛。