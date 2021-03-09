房市熱絡帶旺 詩肯、集雅社2月營收寫同期新高

農曆春節前家具和家電汰舊換新潮效益顯現，台灣連鎖家具龍頭詩肯 (6195-TW) 今 (9) 日公告 2 月合併營收達 1.88 億元，年增 67.84%，而家電通路商集雅社 (2937-TW) 也公布 2 月合併營收為 2.25 億元，年增 29.26%，均寫同期新高。

詩肯指出，今年農曆春節落在 2 月中旬，使 2 月合併營收較上月減少 38.63%，不過，2 月上旬仍是年前的傳統旺季，汰舊換新需求達到高峰，加上新加坡 NOVA 的春節前效益同樣在 2 月上旬持續發酵，整體 2 月仍有撐。

詩肯進一步表示，前 2 月合併營收 4.93 億元，年增 44.28%，創同期新高，反映今年營運完全不受疫情影響，而 NOVA 併購效益也成為另一成長動能，隨著台灣房市交易持續暢旺，政府打房對自用買氣影響有限，家具需求無虞，樂觀看今年營收有望突破去年表現。

截至 2 月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品共三大品牌全台分別有 80、51、3 店，合計達 134 店，較 1 月減少 3 店，主要是因部分門市租約到期，不過，詩肯去年開出首家量販型門市後，反應熱烈，全年已新增 8 店，今年還規劃要再展出 2-4 家量販型門市。

集雅社說明，受惠房地產市場熱絡，去年底起家電買氣加溫，再加上 LG、SAMSUNG、SONY、Panasonic、HITACHI 和 SHARP 等原廠今年起也釋出相當多的優惠進行聯合促銷，帶動產品銷售大幅提升。

展望後市，集雅社認為，隨著房市穩定成長、內需回溫，以及日前政府將節能電器獎勵延長 2 年，均可望持續增添業績動能。