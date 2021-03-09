大立光認購先進光2萬張私募股 成最大單一法人股東

大立光 (3008-TW) 與先進光 (3362-TW) 智慧財產權訴訟本月初和解，大立光今 (9) 日再公告，將斥 5.98 億元認購先進光 2 萬張私募，持股 15.2% 成最大法人股東。

大立光強調，參與先進光私募，是雙方和解的條件之一，未來將不會參與先進光的任何經營，雙方也不會有任何業務合作，大立光也不會取得先進光任何一席董事席次。

大立光以每股 29.92 元，出資 5.98 億元認購 2 萬張先進光電私募股，這也是大立光首度投資台灣光學元件同業廠商，

先進光目前股本為 11.15 億元，發行 2 萬張私募完成後，股本將擴張為 13.15 億元，先進光 2005 年上櫃掛牌以來，曾多次辦理私募增資，連台灣中部不孕症名醫李茂盛都是先進光私募應募對象，不過，這些私募股權已轉換為普通股。

大立光與先進光和解後，雙方簽有保密和解契約書，大立光全數撤回對先進光包括在智慧產財權法院、台中地院的侵權訴訟案。

大立光執行長林恩平對保護本身智財權一向維持強硬態度，先前控告侵害專利權的對象包括玉晶光 (3406-TW)、先進光及新鉅科 (3630-TW) 及韓國三星公司等，皆已達成和解。