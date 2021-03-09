蘋果PCB供應鏈2月營收亮眼 臻鼎、健鼎、欣興及華通皆創同期新高

蘋果供應鏈 PCB 廠受惠蘋果去年新產品發表時程延後，營收動能延伸至今年初，加上筆電、平板、穿戴式裝置貢獻穩健，帶動健鼎 (3044-TW)、臻鼎 (4958-TW)、華通 (2313-TW)、欣興 (3037-TW) 等 2 月營收，同步改寫歷史同期新高，除華通外，各蘋果 PCB 供應商前 2 月營收都已跨越 100 億元大關。

健鼎今 (9) 日公布 2021 年 2 月營收為 41.94 億元，為歷史同期新高，月減 27.88%，年增 13.17%，累計 2021 年前 2 月健鼎營收為 100.1 億元年增 29.96%。

健鼎今年 1 月營收 58.16 億元創單月歷史新高，加上 2 月營收的 41.94 億元，法人估計，進鼎今年首季營收將達 150 億元，年增 28.01%，全年營收將可超越 600 億元，再創新高。 法人也依照健鼎去年第四季的獲利推測，今年稅後純益將超越 72 億元，依照目前的股本 52.56 億元計算，每股純益將達 13.7 元。

健鼎去年營收比重中 HDI 板占比 35%，健鼎指出，目前到第二季都已接滿，新訂單要到第三季才能交貨，而傳統的多層板則已接單到 4 月，整體上半年接單狀況佳。

健鼎去年稅後純益 61.26 億元，創新高，年增 1.5%，每股純益達 11.65 元，為連續兩年每股純益超越 11 元以上。依健鼎過去 63% 盈餘配發率計算，健鼎去年盈餘可望配發 7.3 元現金股利。

就 2 月來看，臻鼎 - KY 的單月營收最高，達 75.57 億元，年增率 1.95 倍，臻鼎 - KY 客戶也開始陸續推出新品，預計 3、4 月逐漸放量，上半年會看到貢獻，臻鼎 - KY 樂觀看待 2021 年第一季乃至上半年，營運都將淡季不淡。

同時，臻鼎 - KY 位在中國華南的禮鼎新 ABF 載板廠、台灣南科的新軟板廠、及在印度的 PCBA 廠，都在進行開發中，預計 2023 年投產。