偉詮電去年獲利創高 EPS 1.94元 擬配1.6元現金股利

偉詮電 (2436-TW) 今 (9) 日公布去年財報，第四季稅後純益 1.67 億元，季增 11.33%，年增 109%，每股純益 0.95 元，全年稅後純益 3.41 億元，年增 4.92%，每股稅後純益 1.94 元；受惠 USB PD 出貨暢旺，偉詮電去年第四季、全年獲利均創新高。

偉詮電董事會今日也通過去年盈餘分配，每股擬分配 1.6 元現金股利，一共發出 2.83 億元股利，依今日收盤價 43.85 元計算，殖利率約 3.64%。

偉詮電去年第四季營收 7.58 億元，季增 5.28%，年增 26.33%，毛利率 25.2%，季減 0.23 個百分點，年增 0.64 個百分點，營益率 4.35%，季減 0.03 個百分點，年增 3.96 個百分點，稅後純益 1.67 億元，季增 11.33%，年增 109%，每股稅後純益 0.95 元。

偉詮電去年營收 26.2 億元，年增 12.83%，毛利率 25.42%，年增 0.64 個百分點，營益率 4.81%，年增 2.39 個百分點，稅後純益 3.41 億元，年增 4.92%，每股稅後純益 1.94 元。

偉詮電去年受惠 USB PD 三大應用起飛，包括手機、筆電與遊戲機，出貨量達 1.4 億顆，除了高於原預期的 1.2 億顆，也較前年 6000 萬顆逾倍數成長，加上電源管理、代理晶片業務需求暢旺，全年營收、獲利均創新高。

展望今年，偉詮電積極爭取第二家中國手機廠訂單，並受惠各大手機品牌取消附贈充電頭，帶動外購快充頭需求起飛，偉詮電通吃手機端、充電端兩大市場。

同時，偉詮電受惠今年筆電銷售量持續成長，以及 USB PD 在筆電滲透率將從去年的 3-4 成，提升至達 5-6 成，也有助出貨動能，加上宅經濟熱潮不退，遊戲機今年出貨量也可望再攀升，預估今年 USB PD 出貨量將年增雙位數。