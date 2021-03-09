儒鴻品牌客戶一路成長到2025年 今年營運將創高

成衣需求強勁動能可望延續至下半年，儒鴻 (1476-TW) 董事長洪鎮海今 (9) 日表示，訂單已可看到年底，品牌客戶包含 NIKE 與 UA 等營運將一路成長到 2025 年，儒鴻直接受惠，全年營運可望創歷史新高，同時受惠原物料價格走揚，ASP 將同步向上。

洪鎮海表示，目前訂單已確定到 10 月，最遠可看到 12 月，有 80% 的掌握度，訂單能見度不錯，在品牌客戶推動供應鏈整併的方向下，儒鴻的市佔率持續上升。

洪鎮海指出，無論是品牌或是通路，幾個主要客戶表現都不錯，品牌客戶來看，Nike 今年營運將成長雙位數，UA 去年經歷谷底，今年第一季「跨了一大步」，全年也同樣有二位數成長，品牌客戶到 2025 年以前，營運、訂單與需求都有一定的成長幅度。

通路客戶方面，洪鎮海表示，Target、Costco 等也都不錯，其中 Costco 訂單展望很好、已經看到第四季。儒鴻目前產線人員稼動率約 90-91%，最高有到 95%。

至於籌備已久的印尼新廠，洪鎮海指出，廠區 7 月完工後裝機、8 月中旬招工，11 月投產，預計先開出 28 條產線，12 月再開另外 28 條線。

而近來海運缺櫃情況持續，洪鎮海認為，缺櫃對布料影響較小，但成衣每月約有 10-12% 訂單遞延，若 4 月無法改善，恐導致部分營收遞延到明年。

此外，紡織上游也傳出缺料、漲價的情形，洪鎮海表示，漲價情況的確有，但沒有看到缺料斷鏈的問題，應是有人要炒價格，而匯率、原料成本上漲，將支撐 ASP 向上。