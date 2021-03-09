漢來美食2月營收4億元 年增8成、創同期新高

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (9) 日公布 2 月合併營收達 4.03 億元，月增 19.79%、年增 83.14%，創同期新高，累計前 2 月合併營收 7.39 億元，年增 5.71%，已逐漸擺脫疫情陰霾。

除了既有店業績持續升溫，漢來美食正積極開發更多常溫和冷凍熟食品項，為後市挹注新成長動能。

漢來美食說明，2 月營收年增超過 80%，主因去年農曆春節落在 1 月、比較基期不同所致，因此，需以 1-2 月業績加總來反映實績，隨著前 2 月維持正成長，營運持續漸入佳境。

漢來美食坦言，進入 2021 年後疫情雖見緩解，但許多企業尚未從疫情中復原，因此，尾牙春酒的訂席情況不如往年熱絡，所幸，年節期間消費者外出用餐和選擇訂購外賣的需求較往年成長，增添業績動能。

其中，訂在高端價格帶的中餐品牌名人坊表現優異，全台 6 家分店 1-2 月營收均呈現大幅成長，漢來美食表示，疫情趨緩後，名人坊的代表人物香港主廚鄭錦富再次來到台灣，將演繹新菜色，可望再為名人坊增添話題性並注入新動能。

另一方面，漢來美食自去年開始擴大發展「宅美食」事業有成，新品牌來拌麵首款口味至今已銷售超過 35 萬包，第二款胡麻椒香口味將於本月正式推出，同時，漢來美食正積極開發更多常溫和冷凍熟食品項，配合節慶推出的應景禮盒及桌菜，全力搶攻電商和量販通路，在切入新版圖逐漸熟稔後，勢必成為未來一大成長動能。