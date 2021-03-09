宅經濟動能延續 微星2月營收年增逾6成 寫同期新高

電競品牌大廠微星 (2377-TW) 今 (9) 日公布 2 月營收，受工作天數減少影響，營收較上月下滑，在宅經濟動能延續下，微星主機板、顯示卡動能仍強，單月合併營收達 132.56 億元，月減 22.13%、年增 63.06%，仍改寫歷年同期新高，累計今年前 2 月營收達 302.78 億元、年增 66.41%。

展望未來，微星表示，短期零組件仍吃緊，但長期仍看好宅經濟延續，筆電訂單能見度已可看到今年上半年，加上輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 陸續推出新一代顯卡，可望帶動換機潮，樂觀看待今年筆電出貨維持雙位數成長，主板、顯卡也在宅經濟動能發酵下，需求維持高檔。

微星近年也持續布局創作者商機，今也宣布啟動 2021 年 MSI Creator Awards，共有三個獎項，包括 2D 平面設計、3D 動畫、影片編輯等三個類別。

技嘉 (2376-TW) 日前也公告 2 月營收達 69.69 億元，月減 32.9%、年增 49.29%，累計今年前 2 個月營收 173.55 億元、年增 58.89％，均創歷年同期新高。

展望今年，技嘉看好主板、顯卡、網通伺服器等三大產品線在宅經濟動能延續下，雖然短期有零組件缺料問題，但今年營運都可望保持成長，法人則估，技嘉今年主板、顯卡都可望有雙位數成長空間。