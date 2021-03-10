科技股回神  女股神Ark創新ETF漲逾10%歷年最強單日

近期飆升的債券殖利率在周二 (9 日) 下跌後，科技股走勢反彈，受投資人矚目的「女股神」伍德 (Cathie Wood) 收復失地。

伍德的旗艦基金 Ark 創新 ETF(ARKK) 周二 (9 日) 上漲 10.4%，創下該基金有史以來單日最佳漲幅。基金最大的持股公司特斯拉 (TSLA-US) 勁揚 19.6%，其他持股包括 Zoom(ZM-US)、Palantir(PLTR-US) 分別上漲 10% 與 7.7%。

其中另一大持股基因檢測公司 Invitae(NVTA-US) 也上漲 11.7%。伍德日前接受 CNBC 訪問時表示，該公司是被投資人低估的股票之一。

在 Ark 創新 ETF 止跌回升之際，那斯達克綜合指數上漲 3.6%，債券殖利率趨於穩定。該指數周一下跌 2.4%，較近期高點下跌逾 10%，進入修正區間。

伍德聚焦投資新創科技股，但近期因殖利率上升，科技股慘遭血洗，市場投資人大舉從高飛的科技股出走，轉投周期性的價值股。ARKK 基金周一下跌 8%，截至周一收盤為止，今年累積跌幅達 11%。

儘管 Ark 創新 ETF 走跌，周一卻有 4,600 萬美元的資金流入，對女股神投下信心票。

殖利率飆升會讓大型公司未來獲利看來變得較低，也讓股票的高估值變得不合理。周二 (9 日) 開盤前一個月內，伍德持有的大型公司股票全都下挫，包括特斯拉挫跌 33%、Zoom 下跌 27%、Palantir 重摔 41%。

不過伍德周一 (8 日) 表示，她並不擔心基金縮水，認為隨著時間推移，自己的逆勢操作將獲得回報。

根據 Ark 新創公司披露資訊顯示，該公司在周一（8 日）買進線上博奕企業 DraftKings(DKNG-US) 748,201 股，此外也買進癌症免疫療法公司 Fate Therapeutics(FATE-US)、Berkeley Lights(BLI-US) 與精密基因藥物開發公司 Beam Therapeutics(BEAM-US) 的股票。