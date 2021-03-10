SoFi跨足銀行業 執行長喊出最優利率

金融新創公司 SoFi 的銀行業經營申請已在去年 10 月獲美國財政部金融管理局（OCCu）初步核准，周一更宣布收購加州小型社區銀行。SoFi 執行長 Anthony NotoNoto 周二（9 日）表示，如果順利取得銀行執照，將把客戶存款利率提升到業界數一數二高的水準。

SoFi 為加快進軍銀行業步伐，斥資 2,200 萬美元收購一間位於加州的銀行 Golden Pacific Bancorp，該銀行在沙加緬度（Sacramento）地區有三家分行，資產約 1.5 億美元。倘若監管機構核准併購案，SoFi 計劃再出資 7.5 億美元擴張公司的數位銀行版圖。

SoFi 預計併購案將在年底前完成，並且表示會繼續營運 Golden Pacific 的分行。

SoFi 已經推出現金管理平台 SoFi Money，雖然用戶能透過該平台帳戶賺取利息，但 Noto 表示公司無法控制利率，不過在 SoFi 正式成為銀行後，將能自行調整利率。

Noto 接受 CNBC 訪問時說：「SoFi 在 2019 年首次推出 SoFi Money 平台時主打高利率，藉由合作關係我們能提供 2.25% 的利息，不過因為 SoFi 並非銀行業，不得不依賴合作夥伴提供的利率。但當獲得銀行執照後，我們就能自訂利率，不需要依賴任何人，在 SoFi Money 平台上提供更吸引人的利率。」

除此之外，SoFi 先前在一月宣布達成上市協議，由曾為臉書高層的創投人 Chamath Palihapitiya 成立的 Social Capital Hedosophia Corp V 公司收購並借殼上市，此交易對 Sofi 估值 86.5 億美元，預計今年第一季完成。