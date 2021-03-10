〈研華法說〉大股東華碩積極發展IoT 劉克振：雙方可以有更多合作

華碩 (2357-TW) 入股振樺電 (8114-TW) 旗下瑞傳，強化工業互聯網佈局，對此，研華 (2395-TW) 董事長劉克振今 (10) 日認為，這是個好消息，代表看好這個市場，而華碩也研華大股東，劉克振也喊話，希望雙方可以有更多合作。

針對華碩入股瑞傳，劉克振提出三點看法，首先，華碩是電腦、筆電及主機板大廠，跨入工業電腦代表看好這個市場；再來，商業電腦跟工業電腦在硬體研發、生產技術、料件等都相同，儘管經營模式不同，不過華碩透過跟上游建立平台，發展很合理；最後，工業電腦產業是高度分散市場，中小廠商不易被大型業者過度衝擊。

劉克振更指出，華碩也是研華的大股東，持股有 15%，雙方未來可以有更多合作，尤其在 IoT 領域，因為未來電腦一定會走向萬物互聯的境界，不可能只有一家做，「華碩也可以跟研華這種大型一點的企業合作」。

至於研華本身轉投資以及策略結盟夥伴，劉克振表示，投資的工業電腦同業艾訊 (3088-TW)、融程電 (3416-TW)，財務效益還不錯，研華也給予一些幫助，藉此提升獲利。

不過，劉克振也坦言，近 2-3 年往下游併購的系統整合商 (SI)，在融合沒有很順利，一些新的領域短時間難以突破、獲利也要時間持續改善，不過今年跟去年相比已經有比較好。

劉克振認為，目前互聯網技術基本上都有了，只差技術、應用融合，以及系統整合還沒成熟，主要還是產業應用多，但只要分工夠，融合只是時間問題，以研華來看，預計 3 年內可望完成融合階段，後續將迎來爆發商機。

研華也將建立內部系統整合團隊 Advantech iCity Services(AiCS) 以及 Advantech Industry Intelligence(AII) 並擴大投資力道，以快速將各行業專屬方案整合並落地實踐。