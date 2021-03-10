聚餐強勁需求挹注 五大餐飲集團2月營收亮眼

在年節聚餐需求的強勁挹注下，餐飲業者陸續公布的 2 月合併營收多繳出亮眼成績。

根據公告，瓦城 (2729-TW) 2 月營收達 5.22 億元，年增 70.1%，漢來美食 (1268-TW) 達 4.03 億元，年增 83.14%，同創單月次高。

豆府 (2752-TW) 來到 1.77 億元，年增 46.07%，創單月第三高。乾杯 (1269-TW) 為 2.94 億元，年增 115.71%，也創單月第五高。

亞洲藏壽司 (2754-TW) 達 2.8 億元，年增 68.18%，更寫單月新高紀錄。

瓦城表示，國內防疫有成，推升餐飲市場持續熱絡，2 月春節來客、年菜外帶和春酒聚餐商機發酵，挹注營收，展望後市，旗下主力品牌「瓦城」、「大心」、「非常泰」將持續展店，而跨中菜系「時時香」和南洋跨國界料理「YABI」也將開始加速拓點。

豆府說明，2 月春節連假帶動家庭和朋友聚餐需求攀升，加上全台百貨賣場推年節活動集客，來客數大幅提升，挹注旗下各品牌營收成長。

進入 3 月傳統淡季後，豆府針對「銅盤」、「北村豆腐家」和「韓姜熙的小廚房」等三個品牌推出新菜單，可望進一步帶動客群，同時，「飛機河粉」和「北村豆腐家」也持續展店，添營運新動能無虞。

乾杯指出，台灣店點受惠農曆春節加持，表現均亮眼，而在中國的店點更擺脫疫情衝擊，超越以往水準，海外營收較去年大增達 40%。

乾杯強調，海外事業正積極進行汰弱留強，體質改善漸奏效，並趁勝追擊重啟海外展店計畫，將積極找尋適合的物件擴大營業版圖。