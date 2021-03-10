無懼疫情衝擊 華南金總資產規模突破3兆元

華南金控 (2880-TW) 今 (10) 日召開第 4 季法說會，受疫情與證券子公司影響，導致去年稅後純益 86.62 億元、年減幅 45.7%，每股稅後純益(EPS)0.67 元，儘管獲利衰退，但金控總資產與淨值則同步增長，截至去年底，金控總資產規模已突破 3 兆元，已達 3.1 兆元。

華南金表示，集團獲利主要來自子公司華銀貢獻，去年自結稅後純益 124.63 億元、年減 17.8%，主要受金融商品操作難度增加，加上台美利差縮減，導致投資收益較前年減少 18.47 億元。

至於利息淨收益則受市場資金寬鬆、同業競爭與存放利差縮減下，較前年減 8.05 億元；財富管理業務受宣告利率持續下降與責任準備金利率調降等因素影響，保險銷售動能削減，保險手收下滑 3 成，全行整體手續費淨收益年減 3.68 億元。致整體淨收益 376.57 億元，年減 7.5%。

在放款業務方面，華銀響應政府辦理紓困振興貸款，金援客戶力抗新冠肺炎疫情衝擊，企、個金放款動能持續穩健成長，企金放款增加 371 億元、個金放款增加 888 億元，其中尤以房屋貸款及中小企業放款表現最為亮眼，年增量各達 582、569 億元，成長幅度皆約 11%，推升總放款餘額持續上探 1.80 兆元，增幅 6.8%，核心業務成長動能強勁。

另外，華銀中小企業放款餘額位居同業第 4 名，危老業務排名泛公股銀行首位，房貸餘額重返前 5 大。

在手續費收入部分，強勁的放款成長動能帶動放款手續費收入年增 25.0%，占比提升至 14%；財富管理手續費收入雖因保險手收總額年減 3 成，惟基金總手收受惠投資市場熱絡而年增 8.3%，創 5 年來新高，加上財產信託業務手收大幅成長逾 8 成，使財管管理手收占比仍維持在 65%，整體手續費收入減幅縮小至 7.4%。