〈永豐金法說〉揭示今年五大營運重點 提升海外收益為重中之重

永豐金 (2890-TW) 今 (11) 日舉行法說會，總經理朱士廷揭示今 (2021) 年五大營運重點，分別為：強化資產配置、提升經營效率；擴大核心業務規模；衝刺海外收益，持續布局海外市場；積極推展數位經營；深化公司治理、永續發展與風險控管。其中，提升海外收益將是重中之重。

在強化資產配置、提升經營效率方面，朱士廷表示，未來將持續調整金控及子公司的資產負債結構，除銀行、證券力求獲利穩定外，其他子公司業務轉型亦為重點，其中，香港分行將積極轉型財富管理為重。

此外，為了強化最適化轉投資架構，提升集團資本運用效率，永豐金預計今年底金控及子公司家數將由去年底的 24 家減少至 22 家。

在擴大核心業務規模方面，朱士廷表示，銀行重點工作為拉升核心收益、並以經營數位帳戶迎戰數位金融變革，包含精進 ALM(資產負債管理)、優化存款結構、經營海外市場、開展高端理財以及重點經營數位帳戶。

至於證券端，朱士廷指出，今年的重心將擺放在擴大市占率、提升穩定性獲利，包含提升自營投資操作績效；整合香港平台，轉型財富管理；推動純數位經營模式；架構資訊核心系統，作業集中運營。

在衝刺海外收益，持續布局海外市場方面，朱士廷表示，海外淨收益佔比已由 2019 年 24% 提升至 2020 年的 30%，今年海外業務發展方針將力拚轉型、增加收益，將開始推展越南零售金融業務，並持續優化跨境合作模式，強化在地化與國際化人力資本，拓展國際化業務。此外，新加坡分行預計於今年底前開業，海外據點方面將持續有序布點。

朱士廷進一步表示，雖然因為疫情影響，永豐金近期無法赴海外進行盡職調查，但若前進海外併購，合資、參股、聯盟等型態都不排斥，永豐不會放棄任何機會，海外併購會以銀行、證券優先評估

積極推展數位經營方面，朱士廷表示，強化內外部數據彙集分析，以永豐 AI 團隊及成大產學合作基礎持續發展，聚焦發展 AI 各領域落地應用。此外，於重要人力負擔大的營運作業導入自動化、雲端與先進研發系統。

另外，基於「大戶 x 大戶投」的合作的成功模式，大戶投去年線上開戶數達 56,597 戶，未來持續以理財 / 理債為核心，串接發展經營理財生態圈，並持續擴展開放生態平台。

深化公司治理、永續發展與風險控管方面，朱士廷表示，永豐去年在 ESG 的努力獲得國內外機構的肯定，今年將持續爭取國際認可 ESG 位居領先地位，依循 SASB 準則，建立國內首家針對上市櫃公司的 ESG 評等標準。