1月底受雇員工數年增率睽違10個月轉正 半年來累計增逾10萬人

主計總處今 (11) 日公布 1 月工業及服務業薪資統計結果，1 月底全體受僱員工人數達 816 萬 8000 人，月增 1 萬 5000 人或 0.18%、年增 2 萬 1000 人或 0.26%，是 10 個月來年增率首度轉正，主計總處說明，自去年 6 月經濟活動重啟以來，受僱員工人數累計已增加 10 萬 9000 人。

主計總處統計，1 月底工業及服務業全體受僱員工人數 816 萬 8000 人，其中，因增僱或召回等原因而進入的人數共 17 萬 3000 人，較上月增加 1 萬 7000 人，又以製造業增加 6000 人最多，支援服務業、批發及零售業分別增加 5000 人、3000 人。

另一方面，1 月全體受僱員工經常性薪資平均為 43125 元，年增 2.07%，不過，由於今年春節落在 2 月與去年不同，廠商發放年終獎金入帳時間較晚，非經常性薪資 32020 元，月增 2.01 倍，年減 43.35%，併計後 1 月總薪資平均為 75145 元，年減 23.92%。

若剔除物價因素，1 月實質經常性薪資 41828 元，年增 2.25%，實質總薪資 72886 元，年減 23.79%。

就行業別經常性薪資變動觀察，主計總處說明，製造業因部分廠商調整薪資結構，月增 1.23%，批發及零售業也增 0.60%；而總薪資部分，由於廠商陸續發放年終獎金和績效獎金，多數行業均較上月顯著增加。