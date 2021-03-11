大潭電廠新建燃氣機組明年起上線 台電：三接如期供氣

第三天然氣接收站 (簡稱三接) 興建近來引發各界關切，台電今 (11) 日表示，目前持續推動增氣減煤的能源政策，努力維持穩定供電，大潭電廠新建燃氣機組計畫正在趕工，預計明年起陸續上線，屆時三接必須如期供氣，新建機組才能運轉發電。

台電說明，大潭電廠 8 號機將於明年上線，9 號機預計 2023 年上線。近年來燃氣發電占比已超越燃煤發電，差距持續擴大，增氣減煤已有初步成果。三接的如期供氣，將使燃氣機組如期運轉，更有助深化減煤的目標。

台電進一步指出，德州大停電事件殷鑑不遠，大潭新建燃氣機組如期上線為全民來電，屆時才能符合備用容量率達 15% 以上的穩定供電目標。況且，核二廠及協和電廠機組今年起陸續除役，北部地區電力來源減少，需要大潭電廠新建燃氣機組上線供電，才能達成區域供電平衡。

針對外界關切核四若能運轉發電，三接是否就不需要蓋了？台電表示，核四重啟雖也是公投題目之一，但技術上有重重難關。除了須完成相關安全強化工程及測試等技術面工作，就至少需時 7 年，再加上與設計廠家重啟新約談判等外在因素，所需時間難以估算，且核廢問題始終是難解問題。

近年台商回流意願提高，大型產業投資案帶動經濟成長，以及車輛電動化等新增用電需求，預估 2025 年天然氣需求將大幅增加。經濟部強調，大潭新增 3 部機組，因管線輸送能力限制，須新增供氣來源，而目前的天然氣接收站總體供應能力已達滿載，必須加速設置接收站。