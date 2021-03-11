台橡處分土地貢獻EPS約1元 預計Q2入帳

台橡 (2103-TW) 今 (11) 日公告去年財報，去年第四季營運轉盈，純益年增 1.58 倍，每股賺 0.32 元，帶動全年虧損規模縮減，EPS 為 - 0.03 元；董事會並通過擬配息 0.36 元，同時將處分高雄仁武土地，處分收益 8.82 億元，預計第二季將貢獻 EPS 約 1 元。

台橡去年第四季營收 63.88 億元，季增 13.93%，年減 6.65%，毛利率 12.5%，季減 1.13 個百分點，年增 0.8 個百分點，營益率 4.42%，季增 0.18 個百分點，年增 1.02 個百分點；稅後純益 2.68 億元，較上季轉盈，年增 1.58 倍，每股純益 0.32 元。

台橡去年營收 240.24 億元，年減 16.9%，毛利率 12.22%，年增 0.52 個百分點，營益率 3.42%，年減 0.33 個百分點；稅後虧損 2189 萬元，較 2019 年轉虧，每股虧損 0.03 元。

雖然去年虧損，台橡董事會仍通過每股擬配發現金股利 0.36 元，若以今日收盤價 28.6 元計算，現金殖利率約 1.3%。

台橡去年上半年受疫情影響，營收、獲利都面臨原料價格急跌及終端市場需求萎縮帶來的挑戰，海外轉投資公司業績也受市場需求下滑，及政府實施封城措施等負面影響，使轉投資收益較去年同期衰退。

不過，去年第三季起，隨著中國車市需求回溫，天然膠與丁二烯價差擴大，合成橡膠市況轉趨健康，獲利能力也提升，推升第四季營運翻揚。

台橡今日也公告為活化公司資產，處分高雄市仁武區土地，土地面積約 9857.87 坪，交易對象為成大雄開發公司，交易總金額約新台幣 12.2 億元，處分收益約新台幣 8.82 億元，貢獻 EPS 約 1 元，將於第二季入帳。