房地合一稅2.0修法 鎖定預售屋紅單揮重拳

行政院今 (11) 日通過《房地合一稅》修正草案，針對持有不動產未滿 5 年出售者課重稅，藉此抑制炒房歪風，財政部次長李慶華表示，本次修法主要鎖定預售屋紅單交易，以及透過股權移轉不動產規避房地合一稅。換言之，未來前述兩種況全都要課房地合一稅。

李慶華表示，預售屋紅單交易就是炒作房市的主要來源，而去年三讀通過的實價登錄 2.0 的《不動產經紀業管理條例》已明確定義預售屋為房屋，因此本次修法確定將預售屋列入打炒房的重點，換言之民眾持有預售屋，且在 2 年內出售也要課徵 45% 的所得稅率。

李慶華坦言，去年房市炒作主要來自於預售屋紅單，這次修法主要目的在於杜絕預售屋早炒作，打擊投機炒作。

另外，過去也曾有投資客以營利事業單位的名義購買不動產，再透過股權轉移交易出售不動產，以股權交易的方式移轉不動產，藉此規避房地合一稅課徵。

賦稅署署長許慈美對此指出，新修正的房地合一稅上路後，未上櫃公司股權進行股權交易時，只要股權價值有 50% 為不動產，同樣得課徵房地合一稅。

針對新版的房地合一稅上路將短期持有定義延長至 5 年，恐讓口袋夠深的投資客惜售，導致市場案源減少，在剛性需求的帶動下而導致房價攀升。對此，財政部則認為，在房地合一稅修法消息曝光後，已有投資客開始拋售手上物件，此一現象可望抑制房價飆漲。

根據財政部估算，新版房地合一稅上路後，境內法人售屋營所稅稅率提高，估計稅收約考增加 0.71 億元，個人部分則因成交量減少，以及降價拋售產生損失，預估個人綜所稅減少約 5.45 億元，兩相抵銷後稅損約 4.74 億元。