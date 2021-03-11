轉投資未符合法令 環宇-KY董座辭任

環宇 - KY(4991-TW) 今 (11) 日公告，因投審會認定董事間接投資行為未符相關法令規定，董事長黃大倫、董事安寶信今辦理董事辭任，以避免轉讓持股依法當然解任，而配合股東會時程，辭任書將在 2021 年 4 月 28 日生效，未來兩人也將依相關制度，在股東會 (預計 2021 年 6 月 29 日) 重新參與董事選舉。

環宇表示，去年 5 月以現金投資常州承芯半導體 (原常州新晶宇)，但因公司屬於設立在英屬蓋曼群島外國公司，並不須向經濟部投審會申請或申報對大陸投資案，但依相關規定，當時持有公司股份董事在投資後向投審會申報此投資案，被投審會審查後認為董事間接投資行為未符相關法令規定。

環宇進一步解釋，黃大倫、安寶信將在指定期限內轉讓其所持有公司股份，以遵循對中國大陸地區間接投資相關法令，但配合股東會相關時程、避免因任期中轉讓超過選任當時所持有公司股份數額二分之一導致依法當然解任，黃大倫、安寶信已在今日先行向公司辦理董事辭任，辭任書生效日訂在 2021 年 4 月 28 日。

環宇指出，黃大倫及安寶信將依照董事候選人提名制度重新參與公司新任董事選舉，董事缺額擬在今年股東常會 (預定日期為 2021 年 6 月 29 日) 進行補選。

另一方面，環宇也公告，配合集團內部組織調整，法人董事晶元光電、嘉和半導體也在今辦理董事辭任，辭任書生效日則訂在 2021 年 6 月 28 日，將另提名依董事候選人提名制度參與本公司新任董事選舉。