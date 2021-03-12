【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 美國總統拜登簽署 1.9 兆美元紓困案，美債殖利率持穩在 1.53% 附近，周四美股全面上漲，道瓊、標普 500 指數雙雙創下歷史新高，四大指數終場漲幅介在 0.58%~4.09% 之間，台積電 ADR 則上漲近 6%。

2. 在美股漲跌互見的背景下，台股加權指數周四以上漲 35 點的 15,947 點開出，隨後 2330 台積電、2308 台達電、2327 國巨等電子權值指標股買盤點火，帶動指數漲幅擴大，終場加權指數收漲 267.89 點，以 16,179.56 點作收，漲幅達 1.68%，成交量為 3290.75 億元。周四三大法人合計買超 251.79 億元：外資買超 194.44 億元、投信買超 10.97 億元、自營商買超 46.39 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：周四大盤反彈並且量增，有利暫時化解短線破底危機。

（2）、均線：指數周四收復月線 (約 16,066 點)，下檔以 5 日線(約 15,924 點) 為短線支撐。

（3）、技術指標：KD 指標已轉為黃金交叉，有利短線反彈格局逐漸成形。

4. 櫃買指數周四終場上漲 1.86%，收在 195.31 點，順利收復 10 日線 (約 193.4 點)，且月線呈翻揚向上格局。

5. 觀盤重點：台股自年後高點 16,579 點 (2/22) 至本波最低點 15,636 點 (3/5)，修正幅度超過 900 點，周四加權指數以帶量長紅收復月線，具有止跌回穩意味，後續將以回補 2/26 跳空缺口(16,190-16,322 點) 為目標，未來選股方向，可留意短線跌深的電子權值，及 IC 設計、塑化、金融、工具機、自行車、高殖利率股。

6. 美中半導體協會宣布成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」，有望為雙方半導體產業建立即時溝通管道，讓中芯國際獲得生產設備與相關材料更有希望。2303 聯電同為成熟製程的競爭者，若中芯國際持續再壯大，未來可能成為潛在威脅。短線留意外資對 2303 聯電動作，並留意後續美方態度。

7. 業界表示，在台廠訂單回流生產、農果等內外銷訂單層層疊加下，國內紙箱市場近六個月都供不應求，紙箱報價跟著水漲船高，台灣區紙器工業同業公會預估，紙箱延遲交貨現象，恐怕第三季之前都解決不了，相關個股 1907 永豐餘、1909 榮成、1904 正隆可望受惠。

8. 美國知名財經周刊巴隆（Barron's）指出，半導體製程中需要大量用水，而包括 2330 台積電在內多家重要的台灣半導體製造廠，現正面臨數十年來最嚴重的乾旱，若水情持續吃緊，晶片短缺恐進一步惡化，蘋果、特斯拉等公司可能將受波及。而面板業界人士也透露，現在的確「很緊張地」關注水情狀況。面板廠表示，現階段減壓供水對於生產沒有影響，生產作業暫時一切正常。