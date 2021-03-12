SK海力士收購英特爾NAND業務獲美國批准 股價勁揚 

SK 海力士周五 (12 日) 表示，美國主管機關已批准該公司 90 億美元收購英特爾 NAND 儲存業務，朝完成交易又邁進一步。海力士股價周五在南韓股市上漲，漲幅一度達達 4%。

海力士表示，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 批准此交易後，外國投資委員會 (CFIUS) 也簽字放行。

海力士仍須取得包括中國、英國等其他國家主管機關的同意。今年 1 月底，海力士與大連市政府簽署合作了解備忘錄 (MOU)，推動收購英特爾大連晶片廠和後續在大連的新投資計畫。

海力士去年 10 月宣布以 90 億美元全額現金收購英特爾的固態硬碟 (SSD)、NAND flash、晶圓業務以及位於中國大連的產線。若順利合併，海力士的市占率將可超越日商鎧俠，躍居記憶體二哥，僅次三星；英特爾則可獲得資金，投入快速成長的邏輯晶片業務。

TrendForce 資料顯示，截至去年第 4 季，海力士在 NAND 市場占有率為 11.6%，英特爾為 8.6%，三星以 32.9% 居首。

彭博分析，英特爾退出 NAND flash 市場，或許有助保持產業的供需平衡，而海力士為了支應收購，預料會削減資本支出。若交易獲得主管機關同意，海力士可以利用英特爾的非揮發性記憶體解決業務，提高在企業 SSD 市場的戰力，並且強化高附加價值產品組合。