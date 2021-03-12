力智登興櫃首日大漲100% 最高衝上201元

華碩 (2357-TW) 旗下力智 (6719-TE) 今 (12) 日以每股 100 元登錄興櫃交易，開盤即衝上 150 元，隨後最高達 201 元，強漲 100%，且今年展望佳，買盤青睞搶進，盤中股價維持在 199 元左右。

力智為 IC 設計公司，產品涵蓋電源管理晶片、功率元件等，資本額約 7.07 億元，去年營收創新高，達 41.99 億元，年增 49%，毛利率 34.7%，年增 2.2 個百分點，營益率 12%，年增 9 個百分點，稅後純益 4.38 億元，年增 508%，每股稅後純益 6.27 元。

展望今年，力智今年產品線訂單能見度高，取得產能也較去年增加，有助今年營收、獲利拚新高，尤其主力產品 VCORE 晶片因支援 GPU 三大平台、CPU 兩大平台，隨著居家辦公、遠距教學需求續強，出貨量可望持續增長，市占率也可優去年。

力智也積極發展非運算平台產品，如通訊、電池保護管理以及工控等高階領域，同時車載產品也已獲 AEC-Q100 認證，並與模組客戶合作，切入車用電池管理晶片領域，後續可望陸續發酵。

力智前五大客戶營收比重合計約 40%，前三大客戶達 20%；營收來源以運算為主，比重達 60%、通訊 13%、電池保護管理 13%、消費性 (遊戲機)9% 以及工控的 6%。