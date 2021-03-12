中鋼4月盤價續漲1.7% Q2季盤價漲8.3%

在全球疫情陰霾逐漸消退，加上進入傳統旺季、下游回補庫存需求持續強勁下，中鋼 (2002-TW) 今 (12) 日宣布，4 月份盤價平均上漲 1.7%，連續 10 個月上漲，第二季盤價調漲 8.3%。

中鋼表示，全球主要經濟體受惠疫苗研發成功並大規模施打，COVID-19 疫情陰霾可望逐漸消退，全球投資與消費活動信心強勢回溫，美國聯準會維持寬鬆貨幣政策，同時通過 1.9 兆美元財政刺激方案

此外，今年也是中國「十四五規劃」開局首年，預期將擴大包含 5G 等新基礎建設和推動新能源車、新材料等發展計畫項目；台灣方面，也受惠台商回流效應及國際各企業加碼投資台灣且外銷訂單表現持續亮眼。

中鋼認為，國內外製造業景氣明顯復甦，汽機車、基礎建設及家電等終端產業的需求急速攀升，都將帶動鋼鐵需求大量釋出，且邁入今年第二季的傳統旺季，在國際鋼市熱度不斷延燒、煉鋼原物料成本大幅翻揚下，本次盤價明顯存在補漲空間。

國外行情來看，目前美國熱軋流通行情已達 1400 美元 / 噸創歷史新高，歐洲熱軋價格則突破 900 美元 / 噸大關，對比亞洲鋼價仍大幅落後歐美，中國寶鋼開出 4 月盤價，熱軋持續上漲人民幣 300 元 / 噸、越南河靜鋼廠 5 月內銷熱軋亦調漲 45 美元 / 噸。

因此，反映不斷上升的成本，以及既有的配套方案仍續搭配，中鋼 4 月內銷基價平均微調 1.7%；第二季季盤產品除了反映第一季盤價調幅遠落後原物料成本，尚兼顧與月盤及同業漲幅差異，並考量第二季成本波動，因此季盤平均調幅 8.3%。