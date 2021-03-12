東元四大產品線需求回溫 今年營收、獲利拚雙位數成長

電機大廠東元 (1504-TW) 治理中心處長簡世雄今 (12) 日表示，今年四大產品線營運將重回成長力道，包括馬達、家電、工程與自動化設備等，訂單能見度高，全年業績有望優於去年，法人估，東元今年營收、獲利挑戰雙位數成長，有機會挑戰近 7 年新高。

東元四大產品線營收比重方面，馬達約占 45%、家電與工程各占 12-14%、自動化設備占 10-12%，簡世雄表示，由於馬達業務集中海外，去年受疫情衝擊，拖累整體營收表現，不過今年訂單逐步回穩、出貨量看增、去年基期低，以及美國積極推動基礎建設，馬達將成今年營收、獲利成長主要動能。

簡世雄指出，雖然去年有疫情干擾，但家電與工程業績逆勢成長，需求動能延續至今年，其中，工程訂單能見度高，包括太陽能案場、美國能源案場等，今年業績將顯著成長；自動化則與去年相當。東元今年將甩開去年疫情包袱，營收、獲利均拚優於去年。

東元預計 3 月 23 日召開董事會，決議股利政策與財報，由於馬達業務受疫情影響，去年營收 455.64 億元，年減 5.28%，法人估，家電與工程調整營運體質後，去年毛利率有望維持 24%，每股純益大於 2016 年 1.76 元水準。至於股利政策，每年配發率約 50-60%。

東元已加入鴻海 (2317-TW) 集團旗下 MIH 聯盟，支持該平台商用車解決方案，簡世雄表示，過去東元主要針對國內個別客戶提供動力系統，如巴士、貨卡車、電動助力車；MIH 為開放平台，有助公司未來爭取國際訂單。另外，東元與國內外車廠共同研發電機電控高功率與高電壓新產品，有機會今年投入商用車領域。

東元將於 5 月 25 日召開股東會全面改選董事，包括 7 席董事與 4 席獨董，候選人名單受理至 3 月 29 日，公司預計 3 月底、4 月初公布候選名單。簡世雄指出，目前大股東將共同推出人選，人選除需符合公司治理理念外，也應具備法律、會計、財務等專業背景。