〈揚智法說〉三款新品量產貢獻 今年AI營收比重達1成

機上盒晶片廠揚智 (3041-TW) 今 (12) 日召開法說會，董事長梁厚誼表示，目前三款 AI 新品均有不錯斬獲，預期今年可陸續發酵，看好營收比重可從去年的 7%，提升至 1 成以上。

梁厚誼指出，揚智近年積極轉型，從過往機上盒晶片領域，跨入智能家電市場，目前 AI 新品共三款，包括同頻器、掃地機器人、智能語音晶片，其中，同頻器去年第三季開始出貨，至今已出貨 100 萬顆，近期受惠遠距離影音發酵，需求相當不錯。

掃地機器人則是今年過年前開始量產，是揚智跨足智能家電很重要的一步，公司不只提供晶片，還供應整機解決方案，包括 AI 演算法、PCB 設計等，首款機型出貨反應非常好，目前已成全球前二名完整解決方案的供應商。

另外，揚智智能語音控制晶片本月開始正式出貨，可提供離線運算功能，相較其他 WiFi 連線裝置，反映時長更短、更快，提供消費者低延遲感受，也是市面上唯一提供非中文的解決方案，已銷往亞洲國家，同時也正布局非華語地區。

梁厚誼看好，揚智切入語音市場只是剛起步，隨著疫情推動非接觸家電需求，後續所有電器也將搭載語音控制晶片，看好該晶片選在一個正確的時間點推出，加上提供不僅中文的優勢，後續成長空間大。

揚智去年付費電視營收比重約 68%、零售機上盒 25%，其他非機上盒晶片 7%，預期今年非機上盒晶片營收比重可達 1 成左右。