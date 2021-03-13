兩「光」變親家、央行買匯超標、水情續吃緊 本周大事回顧

台積電 2 月營收達 1065 億元，寫歷年同期最旺，且 3 月有機會創新高，大立光本周宣布參與先進光私募，躍居單一最大股東，雙方冤家變親家，央行去年淨買匯金額高達 391 億美元，約莫 GDP 的 5.63%，已超出美國財政部「低於 2%」的標準，台灣恐被美方列入匯率操縱國，以下是本周大事回顧：

台積電 2 月營收 1065 億元 歷年最旺 3 月將戰新高

晶圓代工龍頭台積電 2 月受春節、工作天數較少影響，營收 1065.34 億元，月減 15.9%，年增 14.1%，雖為近 7 個月低，但寫歷年同期新高；前 2 月營收 2332.83 億元，年增 18.4%，以財測推算，3 月營收將達 1210-1294 億元，高標挑戰歷史新高。

冤家變親家 大立光認購先進光私募 成最大單一法人股東

大立光與先進光智慧財產權訴訟月初才剛和解，大立光本周再度公告，將斥 5.98 億元認購先進光 2 萬張私募，持股 15.2%，成為單一最大法人股東；由於先前大立光對先進光提出高額賠償金，後續雙方雖然和解，但大立光隨即宣布參與先進光私募，也讓震撼市場。

大立光強調，參與先進光私募，是雙方和解的條件之一，未來將不會參與先進光的任何經營，雙方也不會有任何業務合作，大立光也不會取得先進光任何一席董事席次，為三不原則。

央行去年買匯超標 恐被美方列入匯率操縱國

根據台灣央行最新出爐的書面報告，為穩定匯市，央行去年下半年買匯金額高達 352 億美元，全年淨買匯金額衝上 391 億美元，相當於 GDP 的 5.63%，遠超過美國財政部低於 2% 的標準。

此外，台灣為島國、以出口為重，長期對美貿易順差超過 200 億美元、經常帳順差也超過 GDP 的 2%，隨著被美方列入匯率操縱國的三個條件全數達標，也讓外界擔憂今年是否被美方列入匯率操縱國。

台灣水情吃緊 半導體大廠嚴陣以待

台灣為當今全球最大半導體生產基地，但包含台積電等數家重要晶圓代工大廠，正遭受數十年來最嚴重的乾旱，巴隆周刊 (Barron's) 指出，若水情持續吃緊，晶片短缺恐進一步惡化，蘋果、特斯拉等公司將受波及。

聯發科執行長蔡力行本周出席論壇時指出，市場對半導體需求相當強勁，台灣供應鏈非常完整，也具備非常好的應變能力，唯獨希望現在不要缺水，台積電董事長劉德音周五表示，缺水是全國性的問題，相信如同過去幾年，今年的困難定能克服，有賴各廠區及供應商共同努力度過難關。

不受工作天數縮減影響 2 月出口值 277.9 億美元連八紅

財政部本周公布 2 月出口值 277.9 億美元，年增 9.7%，累計前 2 月出口值共 620.6 億美元，年增 23.2%，連 8 個月正成長，統計處處長蔡美娜說，2 月雖碰上農曆新年工作天數減少，但受惠電子零組件等需求持續暢旺，加上傳產景氣回暖，抵銷工作天數減少的影響，帶動 2 月出口仍有近 1 成的增長。

前董座宋恭源涉及內線交易案 光寶科：相信其自持與清白

敦南被美國二極體大廠達爾反向併購爆發內線交易，前董事長、光寶集團創辦人宋恭源，傳出涉嫌事先透露重大利多給友人，違反證交法內線交易罪，不法獲利達 6000 萬元，台北地檢署指揮調查局桃園市調查處，周一兵分 13 路進行搜索，約談宋恭源等 8 名被告以及證人到案。

光寶科周二也發聲明表示，宋恭源向來守法守紀、自律甚嚴，相信其在調查案件中的自持與清白，並強調近日調查事件，對公司財務及營運無影響。