〈樂天純網銀展望〉擁日商DNA 嚴謹與創新撞出新滋味

樂天國際銀行是台灣 30 年來第一家開業的新銀行，三家純網銀中股東結構最單純，只由國票金和日本樂天銀行合資所設立，身為「台日混血兒」，樂天銀行是個很國際化、有日商 DNA 的企業體，宏觀創新中帶著日本的嚴謹是他們的企業文化，希望以此穩步開發更多原生客群。

樂天銀行目前全行約 130 人，IT 人員超過一半，日籍總經理佐伯和彥當初在日本也是工程師出身，半路出家一頭栽進純網銀的世界，工程腦的佐伯和彥，更重視銀行系統程序的穩定和安全，在純網銀 20 年，讓他認知到「信任」是銀行成功的最大關鍵。

樂天銀行有一半的日本血統，也導入日商企業的早會文化，每天每個部門都要推派一人進行 3-5 分鐘的業務報告，且是全公司員工都需透過視訊參與，就連客服部門也不例外。

有趣的還有，樂天銀行要員工每天一早整理擦拭桌面，上至董事長簡明仁都要親自拿著抹布擦桌子，充滿「儀式感」地展開全新的每一天。

此外，樂天銀行也很重視國際化，無論是早會的業務報告、或全行 EMAIL 書信文件往來、乃至 Daily Report(每日工作報告) 都要求使用英文。

內部員工表示，日本樂天銀行在求才時，有要求多益英語測驗 (TOEIC) 的門檻，就連主管升遷都將多益成績納入升遷評比；雖然目前台灣的樂天銀行當初徵才沒硬性規定多益分數，但是英文能力也是重點考核。

不要以為這樣子的樂天是硬梆梆的公司，Rakuten 日語意思為「樂觀主義」，代表著樂天集團的品牌核心價值，以「Global Innovation Company」為定位，致力於透過「創新」來提升社會的發展及人民的生活品質。

據內部員工透露，很多人可能會認為，一家銀行剛開業，應該會有常常加班到深夜、拖著疲憊步伐下班變成社畜的場景，但在樂天銀行並不常見，不僅因為效率是該行重視的，呼應集團核心價值，懂得樂天過生活也很重要。

總經理佐伯和彥本身就很融入台灣生活，為了取得純網路銀行執照，天天到行天宮拜拜；在金管會針對純網銀面試的前一天，佐伯和彥還帶同事去吃日式豬排店「勝博殿」，因為要求「勝」。此外，假日他會到台灣各地旅遊，也很喜歡台灣 uBike 的便利，甚至曾騎著 uBike 到故宮博物院，只為了一睹翠玉白菜的風采。對佐伯和彥來說，在生活中，處處留心，都可以逐步探詢場景金融。

但是，你或許會想，樂天銀行開業之初，似乎沒有推出太有亮點的服務，也沒看到任何行銷廣告，據了解，樂天銀行現階段採企業說明會，一步一腳印到各個企業去解說介紹樂天純網銀，雖然論創新，從樂天銀行現階段所推出的服務來看，跟一般銀行並無差異；論優惠，活存利率不是最好；但是，一切都剛起步，樂天銀行承襲了日商的文化，重視法遵、資安，要用確保安全與客戶最佳體驗的方針，開發更多原生客戶。

