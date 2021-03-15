【街口投信】股市及債市週報

【股市】

上周美股出現反彈動能，主因美債殖利率上升趨勢一度放緩，帶動以科技成長股為主的 Nasdaq 指數反彈；加上美國總統拜登宣示五月一日起，美國每位成年人將可取得資格接種疫苗，以及新的刺激計劃通過後，將推動快速復甦，因而推升 Dow Jones 指數與標普 500 指數再創歷史新高。

最新的振興方案在眾議院民主黨於週三通過，週四總統拜登簽署生效，且最高 1400 美元的支票已在周末陸續送達；受惠於此，週期性或對經濟反彈最敏感的股票領漲，投資者大量買入受到疫情衝擊最大的價值型股票，族群再度恢復過去幾週的趨勢。同時，週三溫和的通貨膨脹數據緩解了人們對物價上漲的擔憂，因此 10 年期美國國債殖利率一度下滑，帶動科技股出現反彈力量，不過，隨後殖利率再度走升下，漲幅受到壓抑。

美國疾病控制與預防中心表示，已經完成疫苗接種的民眾，在室內可以不用戴口罩，這進一步激發了人們重啟經濟活動的希望；此外，加州放鬆防疫規定後，為迪士尼樂園於 4 月在有限的基礎上重新開放做好準備。街口投信表示各種跡象顯示，美國疫情因疫苗接種加快，出現趨緩狀況；同時美債殖利率的走穩下，美股賣壓減輕，尤其是科技類股，逢低買盤支撐市場投資氛圍回溫。本周關注焦點將是於 16-17 日舉行的 FOMC 會議，會中決議事項將是成為影響大盤走勢的重要指標。

【債市】

美國通過 1.9 兆美元之紓困法案，並於周五發放首批疫情紓困法案下的 1,400 美元補助金，且在新冠疫情方面，美國接種新冠疫苗超 1 億劑，擴張之財政政策配合疫情舒緩預期，帶動通膨預期再度走高，使美債殖利率於周五再度攀升，十年期美債殖利率於周五收於 1.62%，通週上揚 6 點，今年以來累計上升 71 點，受美債走勢拖累，高收益債券指數在周四創下近二個月單日最大漲幅後，周五再度回落，巴克萊美國高收益債券指數通週下跌 0.06%，長天期債券賣壓再度湧現，且上周一至周四期間，總計有約 $140 億美元之高收益債券發行，新券交割加重次級市場賣壓。

資金流方面，根據 Refinitiv Lipper 資料顯示，截至 3 月 10 日當週，美國高收益債券基金淨流出 533 億美元，創下單周淨流出量歷史第五高紀錄，Citi 表示，上周流出量有 73% 來自 ETF，依據過去經驗，來自 ETF 之流出量對市場影響較為緩和。

街口投信表示本週主要關注聯準會利率會議，預料其將維持貨幣政策不變，並持續安撫市場對美債殖利率彈升之擔憂，但在缺乏實際作為下，預計美債仍將呈現高度波動。

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