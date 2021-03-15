【群益投顧】半導體權值熄火，大盤量縮整理，資金轉向買小不買大

一、盤勢分析

美股道瓊指數近日迭創新高，科技股聚集的那斯達克、費城半導體相對弱勢，台股電子權值台積電、聯電、日月光難以獲得資金青睞，股價皆均在平盤下整理，加權指數開低震盪，成交量萎縮到 2642 億元，為近期的新低量，指數暫守 16249 點。不過，盤面上個股交投相當熱絡，傳產航運股表現搶眼，電子股還有中低價 IC 設計、LED、太陽能族群等強勢，電子權值股或許是因為受到全球科技股的弱勢影響，但是台股維持多頭族群輪動的慣性，加權指數雖然量縮，但是站穩萬六和短均線上做整理，盤勢震盪透強。

二、盤勢預估

加權指數站穩月線等待本周三台積電除息，台積電能不能秒填息是本週關注的焦點之一，另外，FED 將於 3/16～17 舉行利率決策會議，全球股市大致還是受惠資金寬鬆，近期台股尤其是櫃買指數投機氣氛熱絡，等待半導體權值股的賣壓宣洩完畢，指數最終還是會反轉向上，當前盤面仍是選股不選市的格局，資金轉向買小不買大。

電子股資金轉進中低價 IC 設計，目前由於晶圓代工價格漲聲不斷，產能吃緊恐將延續到明年，多家台系 IC 設計業者不但取得所需產能，又能同步反映代工漲價成本，調漲晶片報價，受惠缺貨漲價的影響，本波中低價位 IC 設計族群漲勢凌厲，有多家 IC 設計攻上漲停，拒絕聯發科併購邀約，主攻乙太網路的九暘 (8040) 繼續亮燈漲停，聯傑 (3094) 同樣也是主攻乙太網路晶片，近期推出 UHF RFID 產品線，拓展智慧零售、AIoT 等商機，具有比價補漲題材。因驅動晶片量價齊揚，驅動 IC 還是近期飆股最多的次族群，興櫃的瑞鼎 (3592) 目前股價再度挑戰 400 元整數關卡，短線已經大漲超過三倍，天鈺 (4961)、敦泰(3545)、普誠(6219)、晶宏(3141) 等全面噴出大漲。

蘋果 3 月下旬春季新品發表重點放在 Mini LED 的導入，筆電大廠戴爾將繼蘋果之後，將跟進採用 Mini LED 面板，Mini LED 產業趨勢料將掀起市場熱議，資金適時佈局相關供應鏈，近期友達加碼富采投控 (3714) 共 3，615 張持股，股價低點連 4 天墊高站回月線，設備廠惠特 (6706) 成為主要受惠廠商，隨著 Mini LED 新品應用推廣，將進一步吸引更多訂單，股價挑戰今年高點 173.5 元，它的母公司鼎元 (2426) 除了業外受惠轉投資惠特，感測元件產能都已呈現滿載，收盤價 27.15 元漲停板，股價已經超越光磊(2340)。

國內太陽能業者近期受惠電池模組上漲以及國內裝置量需求增溫，還有藻礁公投、未來產業缺電議題發酵，再看到美國，新冠疫情趨緩後，料想拜登政府將推出更多基礎建設，選前提出的兩兆美元綠色新政再度引起市場關注，美國太陽能裝置量可能會大幅增加，太陽能可說是國內、外都獲得政策利多加持，近期太陽能類股低檔轉強，獲得市場買盤回補，元晶 (6443) 盤中漲逾半根停板，創波段新高，茂迪 (6244)、安集(6477)、聯合再生(3576) 等也都表現不俗，股價登上近期新高。

三、強勢股

電子：

天鈺 (4961)、敦泰 (3545)、聯傑 (3094)、晶宏 (3141)、鼎元 (2426)。

非電子：

新興 (2605)、四維航 (5608)、海悅 (2348)、陽明 (2609)、第一銅 (2009)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據