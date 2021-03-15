和潤去年獲利衝高 EPS 5.01元 擬配息3.5元

和泰集團旗下和潤企業 (6592-TW) 今 (15) 日董事會通過 109 年度合併財務報告，全年稅後純益 25.86 億元，年增 15.65%，創獲利新高，每股純益 5.01 元，為歷年次高；和潤董事會同時通過，擬配發現金股利 3.5 元為歷年新高，配息率近 70%，以今日收盤價 81.8 元計算，現金殖利率 4.28%。

和潤去年合併營收 146.66 億元，年增 6.88%，營業毛利 94.34 億元，年增 8.97%，毛利率 64.32%，年增 1.23 個百分點，而營業利益 32.05 億元，年增 6.56%，營業利益率 21.86%，略較去年同期下滑 0.06 個百分點。

和潤去年第四季合併營收 39.56 億元，年增 100.2%，營業毛利 23.51 億元，年增 54.06%，毛利率 59.43%，年減 17.79 個百分點，營業利益 9.26 億元，年增 39.88%，營業利益率 23.4%，年減 10.13 個百分點，稅後純益 7.17 億元，年增 35.28%，並創 10 個季度來獲利高點，每股純益 1.38 元。

展望 2021 年，由於今年以來和潤客戶持續增加，帶動利息收入和勞務收入增加，再加上轉投資事業和雲行動服務營運穩健增長，前 2 月合併營收近 27 億元，年成長 17.15%。

和潤表示，在中國市場，和運國際租賃近年極積開拓設備的融資租賃業務，並聚焦醫療設備、開拓 CR 客戶商機等，隨著中國經濟復甦，預料今年汽車及設備業務有望較去年成長。

而在台灣市場，和潤將以擴大分期市場滲透率、布局綠能 / 新能源事業為主軸，並在醫療設備、大型商用貨車 / 客車、一般 / 重型機車市場中，持續擴大分期市占率，持續為營運添新動能。